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Глава «Почты России» рассказал Кадырову об «отделениях почты будущего»
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Глава «Почты России» рассказал Кадырову об «отделениях почты будущего»
Общество, 02:10
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Глава «Почты России» рассказал Кадырову об «отделениях почты будущего»

Глава «Почты России» Николай Подгузов провел в Грозном встречу с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, говорится в поступившем в РБК пресс-релизе предприятия. Темой встречи стала работа почты в Чечне и создание логистического хаба для всего Северного Кавказа.

«В 2018 году мы планируем открыть в Чеченской республике несколько отделений почтовой связи будущего, где будут представлены все самые современные услуги «Почты России», — рассказал Кадырову Подгузов. Обращаясь к чеченскому лидеру он подчеркнул, что все изменения «будут, в первую очередь, сделаны на благо граждан и жителей Чеченской Республики».

В числе планов «Почты России» — открытие в Грозном логистического хаба, куда будут поступать почтовые отправления для всех регионов Северного Кавказа. По словам Подгузова, это значительно повысит эффективность работы почтовой службы в регионе. Кроме того, почта намерена открыть в Чечне специализированный Центр обучения сотрудников почтовых профессий.

В ответ Кадыров заявил, что чеченские власти намерены вывести республиканский филиал «Почты России» в число лучших по всей стране. «Мы по многим показателям занимаем лидирующие позиции в стране. И по вашему направлению мы не намерены отставать. У нашего филиала молодой и перспективный руководитель, хороший коллектив. Уверен, что в скором времени мы войдем в пятерку лучших по всей стране!» — сказал глава Чечни.

В сентябре Подгузов рассказал о планах «Почты России» по созданию пяти логистических центров по всей России. Два таких центра уже работают во Внуково (Подмосковье) и в Казани. Стоимость обновления инфраструктуры глава «Почты России» оценил в 50 млрд руб.

Теги: Рамзан Кадыров , «Почта России» , Николай Подгузов
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