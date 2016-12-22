Число жертв обрушения дома в Ижевске достигло пяти

Одна из пострадавших при обрушении дома в Ижевске скончалась в больнице, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ​Центр медицины катастроф по Удмуртии. Таким образом число жертв катастрофы увеличилось до пяти.

В центре сообщили, что в больнице скончалась пожилая жительница дома. На ее опознание уже выехали родственники. «С момента поступления она находилась в тяжелом состоянии», — рассказали медики.

Ранее уже сообщалось о пяти погибших в результате инцидента, однако в МЧС и оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС опровергли эту информацию. Всего из-под руин дома спасатели извлекли четырех погибших и четырех пострадавших, из которых двое были госпитализированы.

Жилой дом в Ижевске обрушился накануне днем, 9 ноября. На видеозаписи с авторегистратора видно, что обрушению предшествовал сильный хлопок и взрыв со вспышкой пламени. По предварительной версии, причиной инцидента стал взрыв бытового газа. Из-за взрыва в доме обрушились перекрытия с первого по девятый этаж.