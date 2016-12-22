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Пять женщин обвинили стендап-комика Луи Си Кея в домогательствах
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Пять женщин обвинили стендап-комика Луи Си Кея в домогательствах
Общество, 01:16
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Пять женщин обвинили стендап-комика Луи Си Кея в домогательствах

Известный американский комик Луи Си Кей стал очередным деятелем шоу-бизнеса, столкнувшимся с обвинениями в домогательствах. Свидетельства женщин, говорящих о его непристойном поведении, собрала газета The New York Times.

Фото: Brad Barket / Invision / AP

По словам женщин, комик неоднократно мастурбировал в их присутствии и демонстрировал им свои половые органы. Так, подобный инцидент произошел в 2002 году, после фестиваля в курортном городе Аспен. Луи Си Кей пригласил трех своих подруг в гостиничный номер, где они начали общаться. Внезапно комик спросил их, может ли он продемонстрировать им свой пенис. Женщины начали смеяться, думая, что это шутка. «И тогда он действительно сделал это. Он продолжил снимать с себя всю одежду, полностью обнажился и начал мастурбировать», — рассказала газете одна из присутствовавших женщин.

Еще две женщины также рассказали о схожих инцидентах. По словам одной из них, Си Кей мастурбировал во время разговора с ней по телефону.

Сам Си Кей отказался комментировать выдвинутые против него обвинения и отвечать на вопросы журналистов, пишет NYT. В то же время, после того, как стало известно об обвинениях, комик отменил премьеру собственного фильма и отказался от появления в телешоу Стивена Кольберта.

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Волна обвинений в сексуальных домогательствах была запущена 5 октября, после того, как разразился скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Против него было заведено расследование, а 4 ноября полиция сообщила о подготовке ордера на его арест.

Теги: США , домогательства
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