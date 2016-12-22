Российские ВКС приняли на вооружение новейшие вертолеты Ми-28УБ

Российские военно-космические силы приняли на вооружение первую партию новейших вертолетов Ми-28УБ. Об этом передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны.

Военная приемка одобрила поступление машин в войска в среду, 8 ноября, на заводе в Ростове-на-Дону. «В ходе приема представители инженерно-авиационной службы и летный состав провели контрольные проверки работы авиационной техники в различных режимах на земле и в воздухе», — сообщили в ведомстве. Таким образом, машины были приняты в войска и в ближайшее время будут отправлены в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Тверской области (344-й центр армейской авиации в Торжке).

​Название этой модификации вертолета Ми-28Н расшифровывается как «учебно-боевой». Работы по созданию Ми-28УБ начались еще в 2010 году. От обычных вертолетов ее отличает продублированные системы управления боевой машиной. Холдинг «Вертолеты России» подчеркивает, что несмотря на изменения в конструкции, Ми-28УБ остается полнофункциональным боевым вертолетом и может применяться для ударов по наземным и воздушным целям. Эти машины были созданы для обучения военных летчиков, их двойная система управления позволяет летчику-инструктору контролировать полет.