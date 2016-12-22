В МЧС ответили на сообщение о пятом погибшем при обрушении дома в Ижевске

Спасатели опровергают сообщение о пятом погибшем, обнаруженном при разборе завалов на месте обрушившегося дома в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС.

В штабе сообщили, что из-под завалов были извлечена тела только четырех погибших. «По данным на 22:00 мск (23:00 по местному времени.- РБК) из-под завалов извлечены восемь человек, четверо из них погибли, еще четверо пострадали», — рассказали спасатели. В то же время в штабе отметили, что ведутся поиски женщины, считающейся пропавшей без вести при обрушении. Информации о то, находится ли она в руинах, у спасателей нет. В региональном управлении МЧС, как передает «РИА Новости», также не подтвердили информацию о пятом погибшем. Для поиска пострадавших под завалами спасатели каждые полчаса проводят минуту тишины, добавил представитель ведомства.

Ранее пропавшими без вести считались два продавца из магазина, который был расположен в обрушившемся здании. Однако в МЧС сообщили, что позднее они были найдены живыми, при обрушении они не пострадали.

По данным спасателей, двое пострадавших, извлеченных из-под руин, были госпитализированы. Остальные получают помощь амбулаторно.

Обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. Предположительно, его причиной мог стать взрыв бытового газа. Очевидцы обрушения сообщают о сильном хлопке и пламени перед обрушением. Это также подтверждает видео обрушение, заснятое на авторегистратор.