Учителя расстроил поиск «клубнички» в фильме «Матильда»

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель заявил, что огорчен мотивами некоторых зрителей, посетивших кинотеатры. По его словам, многие из тех, кто пришел на «Матильду», ищут в фильме лишь пикантные моменты, передает «Интерфакс».

«Мне обидно, что все люди идут под впечатлением скандала, ищут «клубничку» там», — рассказал Учитель.

Он пояснил, что свою роль в этом сыграл тот скандал, который поднялся вокруг фильма из-за действий депутата Натальи Поклонской, выступившей против того, чтобы он увидел свет. «Все кричат: «Вот какую тебе и фильму рекламу сделала Поклонская!». На самом деле она во многом сделала как раз обратное», — сказал режиссер.

Причиной для недовольства режиссера стало исчезновение рекламы «Матильды» с федеральных телеканалов. По его словам, трансляция рекламных роликов прекратилась за неделю до широкой премьеры. «Вдруг как обрезало. Я на самом деле не знаю, почему, но, тем не менее, все федеральные каналы не показывают рекламу нашего фильма. Нет так называемой пиар-кампании, которая была составлена огромная на очень многих каналах», — рассказал он.

В целом режиссер высказал свое недовольство результатами предварительными проката и сборами фильма. «Какой режиссер и продюсер доволен прокатом, какие бы цифры ни были? Конечно, я не очень доволен», — рассказал Учитель. Вместе с тем он признал, что «цифры объективно очень неплохие».

За первый уик-энд «Матильда» собрала 199 млн руб. и заняла в российском прокате второе место после сказки «Последний богатырь». Депутат Поклонская объяснила низкие кассовые сборы тем, что «проект «Матильда» не для сборов, а для того, чтобы за ваши же деньги оскорбить и осквернить нашу великую историю и веру народа». В то же время сам Учитель рассказал, что низкие кассовые сборы он связывает с тем, что фильм оказался лишен рекламы, что особенно ударило по его показателям в регионах.