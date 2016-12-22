В школе в Каннах взорвались две самодельные бомбы
Общество, 22:38
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В школе в Каннах взорвались две самодельные бомбы
Во французском городе Канны в одной из школ прогремело два взрыва. Как сообщает Le Figaro, полиция обнаружила самодельную взрывчатку в двух бутылках от газировки Coca-Cola.
По словам источника издания в полиции, кто-то из студентов таким образом захотел «пошутить над другими учащимися». Инцидент произошел в 15:00 по местному времени (17:00 мск).
«Это, безусловно, плохая шутка, но это создало много волнения на уровне власти, вплоть до губернатора. Была проведена эвакуация», — рассказал один из собеседников издания. Предположительно, в бутылках была серная кислота.
В результате инцидента никто не пострадал.