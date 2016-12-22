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США расширили санкции против Венесуэлы из-за коррупции
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США расширили санкции против Венесуэлы из-за коррупции
Политика, 21:40
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США расширили санкции против Венесуэлы из-за коррупции

Минфин США расширил санкционные списки в отношении Венесуэлы, добавив в него десять чиновников страны. Об этом говорится на сайте американского ведомства.

Согласно заявлению, венесуэльские чиновники, на которых Вашингтон распространил ограничительные меры, связаны с подрывом избирательных процессов, цензурой в СМИ или коррупцией в государственных продовольственных программах. В частности Минфин обращает внимание на губернаторские выборы в стране, проведенные 15 октября с «многочисленными нарушениями».

«Несмотря на призывы провести независимый подсчет голосов избирателей, правительство Венесуэлы начало приводить к присяге победивших кандидатов», — сказано в сообщении.

«Поскольку правительство Венесуэлы продолжает игнорировать волю своего народа, наше послание остается ясным: Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, пока режим [Николаса] Мадуро продолжает разрушать демократический порядок», — заявил глава министерства Стивен Мнучин.

В результате санкций активы чиновников под юрисдикцией США будут заморожены, а гражданам Соединенных Штатов будет запрещено совершать с ними сделки.

​Вашингтон вводит санкции против Каракаса из-за политики венесуэльского лидера Николаса Мадуро и действий его правительства. В том числе США осуждает созыв Учредительного собрания и роспуск парламента, в котором более 60% занимали депутаты от оппозиции. Кроме того, противостояние между оппозицией и официальными властями в Венесуэле продолжается уже несколько лет, а весной 2017 года оно привело к серии массовых столкновений и жертвам.

Теги: США , Венесуэла , Санкции
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