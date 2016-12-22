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В МЧС назвали эпицентр взрыва в жилом доме в Ижевске
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В МЧС назвали эпицентр взрыва в жилом доме в Ижевске
Общество, 21:19
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В МЧС назвали эпицентр взрыва в жилом доме в Ижевске

Пожарные установили эпицентр взрыва бытового газа в жилом доме в Ижевске, в результате которого обрушился подъезд здания. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин, передает ТАСС.

«Пока предварительно это второй-третий этажи дома. Все версии будут проверены и СК даст точную оценку», — сказал Фомин.

​Обрушение произошло в жилом доме на перекрестке улиц Удмуртская и 10 Лет Октября. По словам источника РБК в МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. В результате инцидента полностью разрушены восемь квартир, погибли три человека.

Видео: Daily ХАЙП CRIMINAL / YouTube

О вспышке и громком хлопке рассказывали РБК очевидцы происшествия. На месте ощущался также запах газа. Разбор завалов продолжается.

Теги: взрыв , жилой дом , обрушение дома , Ижевск
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