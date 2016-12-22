В МЧС назвали эпицентр взрыва в жилом доме в Ижевске
Общество, 21:19
0
В МЧС назвали эпицентр взрыва в жилом доме в Ижевске
Пожарные установили эпицентр взрыва бытового газа в жилом доме в Ижевске, в результате которого обрушился подъезд здания. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин, передает ТАСС.
«Пока предварительно это второй-третий этажи дома. Все версии будут проверены и СК даст точную оценку», — сказал Фомин.
Обрушение произошло в жилом доме на перекрестке улиц Удмуртская и 10 Лет Октября. По словам источника РБК в МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа. В результате инцидента полностью разрушены восемь квартир, погибли три человека.
О вспышке и громком хлопке рассказывали РБК очевидцы происшествия. На месте ощущался также запах газа. Разбор завалов продолжается.