Собчак пояснила свои слова о санкциях США в отношении России

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, пояснила свою позицию по антироссийским санкциям после того, как некоторые СМИ «переиначили» цитату из ее интервью. Об этом говорится в заявлении Собчак, поступившем в РБК.

«Я благодарна «РИА Новости» и другим коллегам за внимание к моей избирательной кампании в целом и к интервью CNN <...> И все же, после того, как все поголовно сообщили о том, что Собчак поддерживает антироссийские санкции, я вынуждена попросить вас пересмотреть это интервью», — сообщила Собчак.

​Телеведущая подчеркнула, что поддерживает только те санкции, которые введены против российского руководства. Простые россияне, по ее словам, страдать от санкций не должны. В своем интервью в качестве примера Собчак приводила студентов, которые не могут получить американскую визу.

«Я готова еще и еще раз повторить это в любом месте. И для любой аудитории. Я против коллективной ответственности. Любое наказание, любые санкции должны быть персональными», — сказано в заявлении.

Свое интервью американскому телеканалу CNN телеведущая дала 8 ноября. В том числе помимо позиции по санкциям Ксения Собчак заявила, что именно Россия несет ответственность за ухудшение отношений на международной арене. В результате ряд СМИ выпустили сообщения с заголовками о том, что Собчак поддерживает антироссийские санкции, а главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в США политиков за такие слова «разрывают на маленькие кусочки».