СМИ узнали о решении Netflix экранизировать сериал о семье Романовых
Общество, 20:26
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СМИ узнали о решении Netflix экранизировать сериал о семье Романовых
Американская компания Netflix выкупила права на экранизацию высокобюджетного документального сериала о последнем русском императоре Николае II и его семье. Об этом сообщает издание Deadline Hollywood.
В сериале The Last Czars («Последние цари») из шести серий будет показано падение династии Романовых. Кинолента будет сочетать в себе документальное повествование и постановочные костюмированные сцены.
Как сообщает портал, Netflix выкупил права на экранизацию у продюсерской компании Nutopia. О бюджете проекта не сообщается. Ожидается, что премьера сериала состоится в 2018 году.
Netflix и Nutopia отказались от комментариев Deadline Hollywood.