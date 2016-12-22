ФАС отказалась менять тарифы на билеты в плацкарт в 2018 году

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СМИ узнали о решении Netflix экранизировать сериал о семье Романовых

Два района Петербурга на два часа отключили от электричества

Число жертв обрушения жилого дома в Ижевске возросло до четырех

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