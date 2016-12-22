ФАС отказалась менять тарифы на билеты в плацкарт в 2018 году

Правительство решило сохранить тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в будущем году на уровне 2017 года. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Редько.
По его словам, ФАС не видит оснований для повышения тарифов в условиях отсутствия роста доходов населения. Он подчеркнул, что решение «принято в интересах пассажиров».
«Антимонопольная служба рассчитывает, что ОАО «Российские железные дороги» в ближайшее время возобновит продажи билетов в плацкартных и общих вагонах отправлением с 1 января 2018 года», — добавил чиновник.
3 ноября РЖД приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны отправлением после 1 января из-за неурегулированности тарифного вопроса. Ограничения на продажу билетов коснулись поездов дальнего следования «дочки» монополии Федеральной пассажирской компании (ФПК), за исключением поездов категории «скоростной». В РЖД уточняли, что возобновят продажи, после того как ФАС примет решение по тарифам.
В компании также заявляли, что если тарифы будут отличаться от установленных ранее, пассажирам компенсируют разницу стоимости или предложат возврат без штрафных санкций.