Посольство России обвинило США в «двойных стандартах» из-за канала RT

Посольство России обвинило Соединенные Штаты в «двойных стандартах» из-за требования Вашингтона к российскому телеканалу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом пресс-служба посольства сообщила на странице в Facebook.

«Наши сигналы были проигнорированы. Структурам RT в США все же поставили ультиматум — зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. <...> Нормальная работа журналистского коллектива RT в США уже нарушена», — сказано в заявлении дипломатов. По их мнению, американские власти «создали опасный прецедент».

В своем заявлении посольство называет телеканал «источником альтернативной информации», а действия Вашингтона — нарушением международных норм свободы печати. ​При этом российская сторона утверждает, что Москва пока не требовала от зарубежных СМИ, производящих новостную продукцию в США, регистрироваться в качестве иноагентов.

Министерство юстиции США обязало компании, обслуживающие телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иноагента в сентябре. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала сроки регистрации «людоедскими» и пригрозила ответными мерами. О недопустимости такого шага и ущемлении свободы слова в США заявляла также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Издание The Hill отмечало, что закон, который может заставить СМИ в США регистрироваться в качестве иноагентов, был принят во время Второй мировой войны. Сейчас Вашингтон может применить закон в том случае, если у американских властей будут доказательства, что СМИ занимается не новостной деятельностью, а именно пропагандой.​

В начале октября российский Минюст предупредил американские общественные СМИ о возможном включении в список иностранных агентов. Письма с предупреждениями получили «Голос Америки», «Радио Свобода» и связанные с ними проекты.