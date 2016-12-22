Путин увидел предпосылки для снижения ставки ЦБ

Инфляция в России в 2017 году будет в районе 2,5–2,7%, заявил президент России. Поэтому рабочие Челябинского компрессорного завода смогут рассчитывать на снижение ставки ЦБ, заявил президент России, отвечая на их вопрос

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин выразил надежду, что инфляция в России в 2017 году будет в пределах 2,5–2,7%. По его мнению, это является предпосылкой для снижения Центробанком ключевой ставки. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочими Челябинского компрессорного завода, передает «Интерфакс».

Такая инфляция, по словам президента, «говорит о фундаментальных хороших базисных основах российской экономики». Об этом президент заявил, отвечая на вопрос рабочей завода о ставках по кредитам в банке.

Путин напомнил, что после снижения ставки, «как правило, идет и снижение ставок банковских кредитов коммерческих банков». «Я думаю, что в вашем случае, конечно, можно рассчитывать на дальнейшее снижение (ставки), потому что у вас устойчивая работа и хороший средний заработок», — добавил президент.

27 октября Центробанк пятый раз за год понизил ключевую ставку. Она была снижена на 0,25 п.п., до 8,25% годовых. По прогнозам ЦБ, в конце 2017 года инфляция составит около 3%.

В среду, 8 ноября, Минэкономразвития снизило ожидания по инфляции на 2017 год до 2,5–2,8%.





