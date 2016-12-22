Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,54 59,06 EUR Нал. 69,24 68,64 USD Бирж. 59,26 +0,03 EUR Бирж. 69,01 +0,35 USD ЦБ. 59,25 +0,00 EUR ЦБ. 68,79 +0,08 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 7166,16 -301,84 ММВБ 2183,61 +0,95% РТС 1161,38 +0,96% Brent 63,99 +0,79% DJIA 23435,21 -0,54% Nasdaq 6737,01 -0,77% FTSE 7484,10 -0,61%
Путин увидел предпосылки для снижения ставки ЦБ
Лента новостей
Сирийская армия официально подтвердила освобождение Абу-Кемаля от ИГ 19:37, Политика Дерипаска и его семья снизили долю в En+ до 76,6% после IPO 19:24, Бизнес Актрисы рассказали о приглашениях от Стивена Сигала на «приватные пробы» 19:23, Общество Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал снизить размер дивидендов 19:20, Бизнес Путину доложили об обрушении части жилого дома в Ижевске 19:17, Общество Появилось видео момента обрушения дома в Ижевске 19:16, Общество В России вырос спрос на специалистов по санкциям 19:04, Свое дело Дерипаска предложил пересмотреть энергореформу Чубайса 18:59, Бизнес Только спокойствие: как начать ремонт, советы дизайнера 18:58, РБК и Экспострой на Нахимовском Семи компаниям Белоруссии запретили поставлять фрукты в Россию 18:56, Экономика Санкционщики: на кого сейчас охотятся рекрутинговые агентства 18:55, Свое дело В Нижнем Новгороде сотрудница «Почты России» распылила в отделении газ 18:54, Общество ФСО попросила для своих машин привилегий скорой помощи и полиции 18:47, Общество В Москве осудили механиков за гибель ребенка в неисправном лифте 18:40, Общество Симоньян сочла «людоедским» срок регистрации RT в США как иноагента 18:36, Политика Адвокат супруги Джигарханяна сообщила подробности о разводе 18:30, Общество Учи язык и путешествуй: где побывать в Великобритании 18:30, РБК и British Council Саудовский король назначил 30 новых судей в рамках борьбы с коррупцией 18:25, Политика Россия и КНР решили создать фонд на $1 млрд для инвестиций в золотодобычу 18:20, Бизнес В Госдуме поддержали увеличение пенсий бывшим прокурорам и следователям 18:10, Политика Минздрав сообщил о двух погибших при обрушении жилого дома в Ижевске 18:09, Общество Минэнерго сообщило о намерении Siemens поставлять турбины в Россию 18:04, Бизнес Последний фигурант «болотного дела» покинул Россию 17:42, Политика Федерация лыжных гонок России увидела попытку поставить сборную на колени 17:34, Спорт Крупнейшая компания Хорватии отказалась возвращать Сбербанку €1 млрд 17:26, Бизнес При обрушении дома в Ижевске погибли три человека 17:15, Общество Путин связал допинговый скандал с предстоящими в России выборами 16:59, Политика Очевидцы рассказали о запахе газа и хлопке при обрушении дома в Ижевске 16:55, Общество
Путин увидел предпосылки для снижения ставки ЦБ
Экономика, 19:43
0
Путин увидел предпосылки для снижения ставки ЦБ
Инфляция в России в 2017 году будет в районе 2,5–2,7%, заявил президент России. Поэтому рабочие Челябинского компрессорного завода смогут рассчитывать на снижение ставки ЦБ, заявил президент России, отвечая на их вопрос
Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Владимир Путин выразил надежду, что инфляция в России в 2017 году будет в пределах 2,5–2,7%. По его мнению, это является предпосылкой для снижения Центробанком ключевой ставки. Об этом глава государства заявил на встрече с рабочими Челябинского компрессорного завода, передает «Интерфакс».

Такая инфляция, по словам президента, «говорит о фундаментальных хороших базисных основах российской экономики». Об этом президент заявил, отвечая на вопрос рабочей завода о ставках по кредитам в банке.

Путин напомнил, что после снижения ставки, «как правило, идет и снижение ставок банковских кредитов коммерческих банков». «Я думаю, что в вашем случае, конечно, можно рассчитывать на дальнейшее снижение (ставки), потому что у вас устойчивая работа и хороший средний заработок», — добавил президент.

27 октября Центробанк пятый раз за год понизил ключевую ставку. Она была снижена на 0,25 п.п., до 8,25% годовых. По прогнозам ЦБ, в конце 2017 года инфляция составит около 3%.

В среду, 8 ноября, Минэкономразвития снизило ожидания по инфляции на 2017 год до 2,5–2,8%.


 

Автор: Анастасия Юдицкая.
Теги: ключевая ставка , инфляция
Главное
Крупнейшая компания Хорватии отказалась возвращать Сбербанку €1 млрд Бизнес
Материалы по теме
Центробанк снизил ключевую ставку пятый раз за год Финансы
Минэкономразвития снизило прогноз по инфляции до 2,5–2,8% на 2017 год Экономика
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции до 2,7% в России Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку