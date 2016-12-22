Путину доложили об обрушении части жилого дома в Ижевске
Общество, 19:17
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Путину доложили об обрушении части жилого дома в Ижевске
Президенту Владимиру Путину доложили об обрушении части жилого дома в Ижевске, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, конечно, президент проинформирован», — заявил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее в четверг в Ижевске обрушились девять этажей подъезда жилого дома по адресу: улица Удмуртская, 261. По последним данным, в результате обрушения погибли три человека, четыре получили ранения. Источник РБК в медицинских кругах рассказал, что среди жертв обрушения есть ребенок. В качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв бытового газа. По факту обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело.