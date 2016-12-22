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Саудовский король назначил 30 новых судей в рамках борьбы с коррупцией
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Саудовский король назначил 30 новых судей в рамках борьбы с коррупцией
Политика, 18:25
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Саудовский король назначил 30 новых судей в рамках борьбы с коррупцией

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении 30 новых судей в Министерство юстиции на различные уровни судебной власти, сообщает Saudi Press Agency (SPA).

«Королевский указ предусматривает продвижение на различные уровни судебной системы 26 судей и назначение 30 судей», — пишет агентство. Саудовский король назначил новых судей в рамках антикоррупционной кампании в стране, в которой подозреваются члены королевской семьи и министры, отмечает SPA.

Аль Сауд 4 ноября издал указ о создании верховного комитета по борьбе с коррупцией под председательством наследного принца для того, чтобы устранить злоупотребления во власти.

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На следующий день был задержан племянник саудовского короля, который является владельцем инвестиционной компании ​Kingdom Holding, миллиардер аль-Валид ибн Талал. В СМИ его называли «арабским Уорреном Баффетом». По данным Forbes, его состояние составляет $18 млрд.

Кроме того, был задержан экс-министр финансов королевства Ибрагим аль-Ассаф. Всего задержали 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров.

Как сообщал высокопоставленный источник Reuters в королевстве Саудовской Аравии, задержанные обвиняются в отмывании денег, злоупотреблении властью, коррупции и растрате государственных денег. Аль-Валида, в частности, обвинили во взяточничестве, отмывании денег и вымогательстве средств у чиновников. По делу также проходит бывший министр финансов Ибрагим аль-Ассаф, который входит в правление национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Он обвиняется в растрате при расширении Великой мечети Мекки.

Теги: коррупция , судья , Саудовская Аравия , король
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