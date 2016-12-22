Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,54 59,08 EUR Нал. 69,24 68,63 USD Бирж. 59,18 -0,05 EUR Бирж. 68,84 +0,17 USD ЦБ. 59,25 +0,00 EUR ЦБ. 68,79 +0,08 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7180,50 -287,50 ММВБ 2177,73 +0,68% РТС 1159,11 +0,76% Brent 63,93 +0,69% DJIA 23501,46 -0,26% Nasdaq 6734,84 -0,80% FTSE 7492,28 -0,50%
Минэнерго сообщило о намерении Siemens поставлять турбины в Россию
Лента новостей
Минздрав сообщил о двух погибших при обрушении жилого дома в Ижевске 18:09, Общество Минэнерго сообщило о намерении Siemens поставлять турбины в Россию 18:04, Бизнес «РВК-Воронеж» приступит к строительству цеха механического обезвоживания 17:52, Пресс-релизы Последний фигурант «болотного дела» покинул Россию 17:42, Политика Федерация лыжных гонок России увидела попытку поставить сборную на колени 17:34, Спорт Крупнейшая компания Хорватии отказалась возвращать Сбербанку €1 млрд 17:26, Бизнес При обрушении дома в Ижевске погибли два человека 17:15, Общество Путин связал допинговый скандал с предстоящими в России выборами 16:59, Политика Очевидцы рассказали о запахе газа и хлопке при обрушении дома в Ижевске 16:55, Общество Назарбаев вспомнил о выпитом с Путиным на улице в Челябинске пиве 16:53, Политика По факту обрушения дома в Ижевске возбудили уголовное дело 16:52, Общество Диктатуры не проигрывают: как венесуэльская оппозиция оказалась в ловушке 16:48, Мнение Из-под завалов обрушившегося дома в Ижевске извлекли двух человек 16:48, Общество В Ижевске обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Фотогалерея 16:37, Фотогалерея  Защита обжаловала арест имущества Серебренникова 16:37, Общество В Калининграде экс-полицейского осудили за нападение на депутата 16:34, Общество Вековые традиции: как Zippo завоевала потребителя навсегда 16:32, РБК и Промсвязьбанк Появилось видео с места обрушения дома в Ижевске 16:31, Общество СМИ узнали о снятии допинговых обвинений с российской чемпионки Игр-2014 16:20, Спорт «Газпром» назвал борьбой за деньги историю с «пропавшим» газопроводом 16:17, Бизнес В Ижевске обрушилась часть жилого многоэтажного дома 16:05, Общество Единороссы выделят из бюджета 50 млн руб. институту Жириновского 15:56, Политика Сайт газеты «Ведомости» восстановил работу после сбоя в работе провайдера 15:56, Технологии и медиа В Коми вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку 15:55, Общество В Ватикане запретят продажу сигарет с 2018 года 15:42, Общество Роскомнадзор пресек обработку биоданных россиян фирмой Genetic-Test 15:38, Технологии и медиа В Пермском крае осудили владельца непригодных экскурсионных теплоходов 15:31, Общество В Ленобласти украли ели от мемориала жертвам катастрофы над Синаем 15:22, Общество
Минэнерго сообщило о намерении Siemens поставлять турбины в Россию
Бизнес, 18:04
0
Минэнерго сообщило о намерении Siemens поставлять турбины в Россию

Германский концерн Siemens принимает участие в тендерах на поставку газовых турбин на энергообъекты в России, несмотря на ситуацию с поставками турбин в санкционный Крым. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Минэнерго Андрей Черезов, передает ТАСС.

«Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens в этих конкурсах участвует», — сказал замминистра. По его словам, Siemens в том числе «проявил интерес» к конкурсу на поставку турбин для ТЭС на Тамани (Краснодарский край).

По данным Минэнерго, на мировом рынке объем строительства энергообъектов «пошел на спад», и, как следствие, прогнозируется сужение рынка для поставок газовых турбин высокой мощности. «Когда прорабатывался вопрос в ценовом диапазоне, американские турбины производства GE такой же мощности, как у Siemens, могут при определенных договоренностях стоить дешевле», — добавил Черезов.

Представитель российского офиса Siemens отказался комментировать РБК «текущие тендеры».

Строительство упомянутой Черезовым ТЭС в Тамани с лета сопровождается скандалами с Siemens. Для реализации этого проекта российский «Технопромэкспорт» закупил у Siemens четыре газовые турбины. После нескольких несостоявшихся тендеров компания выставила турбины на продажу, но после того, как не состоялась сделка по вывозу двух турбин в Грозный, их отправили в Крым.

Siemens посчитала это нарушением в связи с санкциями Евросоюза. «Технопромэкспорт» в свою очередь настаивает, что газовые турбины были приобретены на вторичном рынке. В итоге концерн Siemens приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями, а также подал на них в суд.

Теги: Россия , Siemens , газовые турбины
Главное
При обрушении дома в Ижевске погибли два человека Общество
Материалы по теме
Siemens ответил на обвинения «Ростеха» об угрозе суверенитету России Бизнес
Суд отказал Siemens в приостановке иска о поставке турбин в Крым Политика
«Дочка» «Ростеха» обвинила Siemens в затягивании суда по турбинам Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку