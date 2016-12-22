Минэнерго сообщило о намерении Siemens поставлять турбины в Россию

Германский концерн Siemens принимает участие в тендерах на поставку газовых турбин на энергообъекты в России, несмотря на ситуацию с поставками турбин в санкционный Крым. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Минэнерго Андрей Черезов, передает ТАСС.

«Несколько компаний сейчас проводят большие конкурсы с теми же турбинами, Siemens в этих конкурсах участвует», — сказал замминистра. По его словам, Siemens в том числе «проявил интерес» к конкурсу на поставку турбин для ТЭС на Тамани (Краснодарский край).

По данным Минэнерго, на мировом рынке объем строительства энергообъектов «пошел на спад», и, как следствие, прогнозируется сужение рынка для поставок газовых турбин высокой мощности. «Когда прорабатывался вопрос в ценовом диапазоне, американские турбины производства GE такой же мощности, как у Siemens, могут при определенных договоренностях стоить дешевле», — добавил Черезов.

Представитель российского офиса Siemens отказался комментировать РБК «текущие тендеры».

Строительство упомянутой Черезовым ТЭС в Тамани с лета сопровождается скандалами с Siemens. Для реализации этого проекта российский «Технопромэкспорт» закупил у Siemens четыре газовые турбины. После нескольких несостоявшихся тендеров компания выставила турбины на продажу, но после того, как не состоялась сделка по вывозу двух турбин в Грозный, их отправили в Крым.

Siemens посчитала это нарушением в связи с санкциями Евросоюза. «Технопромэкспорт» в свою очередь настаивает, что газовые турбины были приобретены на вторичном рынке. В итоге концерн Siemens приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями, а также подал на них в суд.