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Очевидцы рассказали о запахе газа и хлопке при обрушении дома в Ижевске
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Очевидцы рассказали о запахе газа и хлопке при обрушении дома в Ижевске
Общество, 16:55
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Очевидцы рассказали о запахе газа и хлопке при обрушении дома в Ижевске
Очевидцы обрушения жилого дома в Ижевске рассказали РБК о томч, что на месте происшествия был слышен сильный хлопок и ощущался запах газа. Версия о взрыве бытового газа является приоритетной, сообщил также источник РБК в МЧС

Очевидцы обрушения части жилого дома в Ижевске рассказали РБК о хлопке и запахе газа на месте обрушения.

«Обрушение дома произошло на наших глазах. Был сильный хлопок и запах газа. Подошли поближе к дому, каких-либо голосов, просящих о помощи, слышно не было», — рассказал РБК очевидец Даниил Калинин.

В 16:52 по местному времени (15:52 мск) на одном из этажей здания произошла вспышка, после чего началось обрушение, сообщил РБК житель Ижевска Александр. «Произошла яркая вспышка, по-моему, на первом этаже дома, видимо, был взрыв, и произошло обрушение всего угла», — рассказал Александр. По словам очевидца, после обрушения на месте поднялась пыль, однако огня и дыма не было видно.

По словам другого очевидца, территорию, где произошел инцидент, вскоре оцепили. «Приехали полиция, пожарные, скорая. Столпилось очень много людей. Люди плакали, видимо, хозяева», — отметил очевидец Денис.

Эльвира Садыкова рассказала, что обломки здания разлетелись на соседние улицы. «Сам взрыв мы не видели, приехали после. Все движение вокруг было перекрыто. О пострадавших мы не знаем, но видели машины скорой помощи. Там много машин специальных служб: пожарные, МЧС, полиция. На первом этаже дома разные магазины, а выше уже идут жилые квартиры», — заявила она.

«Взрыв был очень сильный, меня подбросило на диване. Людей из соседних подъездов эвакуировали в школы № 86 и № 83», — рассказала РБК Ольга Ильичева, проживающая в доме напротив. О том, что жильцов аварийного здания размещают в школе № 86, сообщил также житель пострадавшего дома Павел Мамаев. Квартира, в которой он проживает, от обрушения не пострадала.

По данным на 17.28 (мск) в ижевскую школу № 86, чтобы отметиться пришли около ста человек, сообщила РБК заместитель директора по воспитательной работе школы Наталья Генералова. «Мы регистрируем пришедших, заводим списки, заносим их в общую базу. Сейчас их размещают в актовом зале», — рассказала она.

В Ижевске обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Обрушение произошло в строении, которое находится на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября. По словам источника РБК в МЧС, причиной обрушения мог стать взрыв бытового газа, эта версия является приоритетной.

По последним данным, из-под завалов удалось вытащить двух человек — они доставлены в больницу. Под завалами могут оставаться люди, рассказали источники РБК.

В результате обрушения погибли по крайней мере два человека, сообщили в МЧС. Три человека были извлечены из-под завалов с травмами и переправлены в больницы города. Еще не меньше трех человек находится под завалами.

Авторы: Анастасия Юдицкая, Любовь Алтухова, Валерий Романов, Илья Немченко, Ольга Агеева, Наталья Демченко.
Теги: жилой дом , обрушение , Ижевск
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