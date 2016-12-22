По факту обрушения дома в Ижевске возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Ижевске. Об этом РБК заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. «В ближайшее время следователи приступят к осмотру места происшествия», — отметила Петренко.

Отмечается, что сведения о пострадавших уточняются, продолжаются поисковые мероприятия, проводится эвакуация жильцов.

Обрушение подъезда многоквартирного дома с первого по девятый этаж произошло днем 9 ноября. Здание расположено на пересечении улиц 10 лет Октября и Удмуртской. Из-под завалов достали двух человек, они госпитализированы. По данным источника агентства «Интерфакс», один человек погиб.