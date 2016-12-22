Появилось видео с места обрушения дома в Ижевске

Появилось видео с места обрушения жилого дома в Ижевске. Ролик один из очевидцев опубликовал на YouTube.

Видео: Веселый Оператор Life / YouTube

Видео: Видач / ВКонтакте

На видеозаписи виден столб пыли на месте рухнувшей части дома. По словам источника РБК в МЧС, произошло обрушение подъезда дома с первого по девятый этаж. Под завалами находятся люди.

Как сообщает очевидец, опубликовавший фотографию дома в Twitter, обрушение произошло в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября.



Источник «РИА Новости» сообщил, что вероятной причиной обрушения подъезда дома стал взрыв бытового газа.



