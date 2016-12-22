Появилось видео с места обрушения дома в Ижевске
Общество, 16:31
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Появилось видео с места обрушения дома в Ижевске
Появилось видео с места обрушения жилого дома в Ижевске. Ролик один из очевидцев опубликовал на YouTube.
На видеозаписи виден столб пыли на месте рухнувшей части дома. По словам источника РБК в МЧС, произошло обрушение подъезда дома с первого по девятый этаж. Под завалами находятся люди.
Как сообщает очевидец, опубликовавший фотографию дома в Twitter, обрушение произошло в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября.
Источник «РИА Новости» сообщил, что вероятной причиной обрушения подъезда дома стал взрыв бытового газа.