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В Калининграде экс-полицейского осудили за нападение на депутата
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В Калининграде экс-полицейского осудили за нападение на депутата
Общество, 16:34
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В Калининграде экс-полицейского осудили за нападение на депутата

В Калининграде суд приговорил экс-полицейского Алексея Каширина к девяти годам колонии строгого режима за покушение на жизнь депутата облдумы. Об этом сообщает издание «Новый Калининград».

Гособвинение запрашивало для Каширина десять лет лишения свободы.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета, инцидент произошел в марте 2016 года. Приехавший в Калининград 36-летний житель Санкт-Петербурга Каширин вместе с неустановленным лицом дождался депутата Игоря Рудникова на выходе из кафе «Солянка». «Действуя умышленно, с целью убийства Рудникова» преступники напали на пострадавшего.

Неустановленное следствием лицо удерживало потерпевшего, а обвиняемый нанес депутату не менее пяти ударов колюще-режущим предметом. После нападения преступники скрылись с места происшествия. Потерпевший после нападения выжил — ему своевременно была оказана медицинская помощь.

Каширин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Личность второго преступника еще не установлена, следователи в отношении него возбудили отдельное уголовное дело.

Теги: покушение , нападение , Калининград , Полиция
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