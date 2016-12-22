В Коми вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Ижемском районе Республики Коми. На борту находятся десять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Связь с экипажем потеряна, о судьбе людей ничего не известно», — сказал собеседник агентства. При этом, по данным источника «РИА Новости», экипаж после аварийной посадки «сразу вышел на связь».

По версии источников ТАСС, вертолет принадлежит авиакомпании «Скол».

В диспетчерской службе авиакомпании «Скол» опровергли РБК информацию, что пропавший вертолет принадлежит авиакомпании. «Все наши вертолеты на земле. В районе Ухты у нас никто вообще не работает. Называют номер борта, такой же, как у нас. Но именно этот борт сейчас находится в Красноярске в аэропорту Черемшанка, он даже сегодня не летал», — пояснили в диспетчерской авиакомпании.

Пропавший вертолет совершил вынужденную посадку, пострадавших нет, сообщил РБК руководитель пресс-службы главы Республики Коми Евгений Ракин.

«Все, что удалось узнать на данный момент, — это то, что вертолет был тюменской компании и совершил вынужденную посадку, связь с экипажем установлена. Пострадавших, по имеющейся у нас на данный момент информации, нет. Сейчас за теми, кто находился на борту, направлен вертолет на место происшествия нашей местной транспортной компании «Комиавиатранс», — сказал он.