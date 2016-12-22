Сайт газеты «Ведомости» восстановил работу после сбоя в работе провайдера

Сайт газеты «Ведомости» восстановил работу после сбоя, который возник в работе провайдера. По состоянию на 15:30 мск сайт доступен для пользователей.

Сайт и приложение «Ведомостей» были недоступны с 9:20 мск. «Сложности возникли у крупнейшего международного провайдера OVH, услугами которого мы пользуемся», — говорится на странице издания в Twitter.

Утром 9 ноября пользователи также лишились доступа к сайтам информационных агентств «Росбалт» и Znak.com. Главный редактор ИА «Росбалт» Николай Ульянов в разговоре с РБК пояснил, что сайт агентства оказался недоступен из-за «большой аварии в дата-центре во Франции». Он уточнил, что там находится оборудование агентства. Пропало электрическое питание на сетевом оборудовании, а аварийная система не сработала, и не включился дизельный генератор, добавил Ульянов. Он отметил, что с проблемами столкнулись еще несколько российских изданий, которые «хостятся» у этого провайдера».

Сайт агентства Znak.com был недоступен с 10:50 мск из-за «отключения электричества у хостера в Европе», говорил заместитель главного редактора. В настоящий момент оба сайта — Znak.com и rosbalt.ru — доступны для пользователей.