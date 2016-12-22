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В Ватикане введут запрет на продажу сигарет с 2018 года
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В Ватикане введут запрет на продажу сигарет с 2018 года
Общество, 15:42
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В Ватикане введут запрет на продажу сигарет с 2018 года

Папа римский Франциск поручил ввести запрет на продажу сигарет в Ватикане с 2018 года из-за опасений за здоровье людей. Продажа сигарет приносила стране прибыль в $11 млн в год. Об этом сообщает Associated Press.

Сигареты в Ватикане продаются для служащих и пенсионеров в магазинах беспошлинной торговли по низким ценам, в итоге цена за пачку гораздо ниже, чем в остальных районах Италии. «Сотрудникам Ватикана разрешают покупать по пять коробок в месяц. Многие итальянцы просят своих друзей, которые работают в этой стране, приобретать для них сигареты», — уточняет Reuters.

Ватикан признает, что продажа сигарет стала источником дохода для страны. «Святой престол не может способствовать деятельности, которая явно вредит здоровью людей», — сказано в заявлении властей Ватикана. В сообщении приводятся данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым курение является причиной более 7 млн смертей ежегодно во всем мире.

При этом Ватикан не планирует прекращать продажу сигар.

Теги: сигареты , борьба с курением , Ватикан
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В Ижевске обрушилась часть жилого многоэтажного дома Общество
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