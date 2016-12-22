В Пермском крае осудили владельца непригодных экскурсионных теплоходов

В Пермском крае суд приговорил владельца теплоходов «Орфей» и «Лира» к одному году шести месяцам в колонии общего режима, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Кроме того, ему назначен штраф в 100 тыс. руб. Владельца судов признали виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как установил суд, в период с мая по август 2016 года и 16 июля 2017 года осужденный проводил экскурсии в акватории реки Кама от пляжа Камской ГЭС до музея «Хохловка» и обратно «с грубым нарушением требований безопасности жизни и здоровья потребителей».

«При этом следователи установили, что теплоходы «Орфей» и «Лира», принадлежащие осужденному, признаны негодными к эксплуатации и сняты с учета филиала Российского речного регистра», — говорится в сообщении. Кроме того, не был подтвержден класс теплоходов для эксплуатации в этой части реки, а действующие документы, подтверждающие надлежащее техническое состояние судов, отсутствуют.

В сообщении также отмечается, что при перевозке людей нарушались нормы пассажировместимости — вместо 12 человек перевозились от 20 до 50 на каждом судне за рейс. Также на теплоходах не было необходимого количества спасательных жилетов. «Таким образом, создавалась реальная опасность для жизни и здоровья потребителей при оказании услуг по перевозке водным транспортом», — подчеркнули в СК.