В Мюнхене умерла одна из «девушек Бонда»
Общество, 15:00
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В Мюнхене умерла одна из «девушек Бонда»
Умерла актриса Карин Дор, сыгравшая девушку агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Живешь только дважды» (1967). Об этом изданию Bild сообщил сын актрисы.
Карин Дор
Дор скончалась в доме престарелых в Мюнхене в возрасте 79 лет. Смерть наступила вечером в понедельник, 6 ноября.
Дор также снималась у Альфреда Хичкока в фильме «Топаз» (1969). Также она играла в картинах «Последний из Могикан» (1965), «Ужасные монстры» (1970), «Виннету — сын Инчу-Чуна» (1964). Кроме того она появлялась в сериалах «Требуется вор», «Железная сторона», «ФБР». Всего актриса исполнила более 60 ролей.