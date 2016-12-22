В Мюнхене умерла одна из «девушек Бонда»

Умерла актриса Карин Дор, сыгравшая девушку агента 007 Джеймса Бонда в фильме «Живешь только дважды» (1967). Об этом изданию Bild сообщил сын актрисы.

Карин Дор (Фото: кадр из к/ф «Живешь только дважды»)

Дор скончалась в доме престарелых в Мюнхене в возрасте 79 лет. Смерть наступила вечером в понедельник, 6 ноября.

Дор также снималась у Альфреда Хичкока в фильме «Топаз» (1969). Также она играла в картинах «Последний из Могикан» (1965), «Ужасные монстры» (1970), «Виннету — сын Инчу-Чуна» (1964). Кроме того она появлялась в сериалах «Требуется вор», «Железная сторона», «ФБР». Всего актриса исполнила более 60 ролей.