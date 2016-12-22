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Захарова прокомментировала новый порядок гастролей артистов на Украине
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Захарова прокомментировала новый порядок гастролей артистов на Украине
Украинский кризис, 15:13
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Захарова прокомментировала новый порядок гастролей артистов на Украине

В МИД России назвали усиление контроля спецслужб за гастрольной деятельностью россиян на Украине «режимом тотальной цензуры». Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, сообщает «РИА Новости».

Захарова отметила, что после принятия закона о гастрольной деятельности российским артистам придется демонстрировать свое искусство «лишь с благоволения ценителей прекрасного из СБУ». Таким образом, по мнению представителя российского МИД, в стране «вводится режим тотальной цензуры со стороны...украинских силовиков». Их Захарова сравнила с «голубыми мундирами», упомянутыми в процитированном ранее Порошенко стихотворении Лермонтова. «Я бы на его месте еще раз перечитала стихотворение — полезно», — сказала она.

Президент Украины Петр Порошенко 7 ноября подписал закон, согласно которому гастроли, в которых участвуют на территории страны российские граждане, должны контролироваться Службой безопасности Украины (СБУ). В частности, российские артисты должны извещать СБУ о своих намерениях за месяц. Кроме того, гастроли запрещены россиянам, включенным в список несущих «угрозу национальной безопасности Украины».

В июне Петр Порошенко во время объявления о безвизовом режиме между ЕС и Украиной поздравил своих граждан словами из стихотворения Михаила Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ.// И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». Он также назвал введение безвизового режима «окончательным разрывом... с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным «русским миром».

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу 11 июня 2017 года.

Теги: Украина , Петр Порошенко , Мария Захарова , российские артисты , Михаил Лермонтов , запрет гастролей ...
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