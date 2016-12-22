В МВД возбудили дело о хищении 1 млн руб. из банка «Пересвет»

Следователи отдела полиции «Пресненский» возбудили уголовное дело по факту хищения из банка «Пересвет» 1 млн руб., сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Дело возбуждено по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Неустановленные следствием лица из числа руководителей банка «Пересвет» заключили с банком ряд кредитных договоров на 1 млн руб.», — рассказал источник в МВД. Деньги были переведены на счет компании «Строй-престиж», отметил он.

Доследственная проверка установила, что неизвестные не собирались «исполнять обязательства по возврату кредитных денежных средств». «Деньги были потрачены, и их не вернули в банк», — добавил собеседник из МВД. По его словам, в полицию обратился представитель государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», который рассказал о произошедшем.

О возбуждении уголовного дела также сообщает источник ТАСС.

Банк «Пересвет» проходит процедуру санации. В октябре 2016 года Центробанк ввел в «Пересвете» временную администрацию. Дыра в капитале «Пересвета» оценивалась в 103,6 млрд руб., на оздоровление банка направили 66,7 млрд руб. В январе 2017 года в банк пришел президент Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Михаил Полунин и замначальника департамента экономической безопасности банка Александр Винокур. В октябре источники РБК сообщили, что бывший вице-президент «Роснефти» по безопасности, генерал ФСБ Олег Феоктистов работает в банке «Пересвет». Один из собеседников уточнял, что Феоктистов занимает должность советника по кадрам главы банка Михаила Полунина.

Среди основных акционеров банка была Русская православная церковь, но в июне 2017 года она выбыла из числа аффилированных лиц. РПЦ решила выйти из банка из-за уменьшения ее доли в капитале банка ниже 20% от уставного капитала.