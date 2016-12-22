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Актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка
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Актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка
Общество, 14:39
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Актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка

Актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании в 1986 году его коллеги Кори Хейма, которому на тот момент было 13 лет. Сам Шин обвинение отрицает, сообщил ​изданию The Hollywood Reporter представитель актера.

О том, что между 19-летним Шином и Хеймом произошла интимная связь в то время, когда актеры снимались в фильме «Лукас», таблоиду National Enquirer заявил актер и друг Хейма Доминик Брашиа. По его словам, о произошедшем рассказал ему сам Хейм. «Он сказал мне, что они курили наркотики и занимались сексом. Хейм сказал, что после этого Шин охладел к нему», — рассказал Брашиа.

В свою очередь, актер Кори Фельдман рассказал, что Хейм подвергся сексуальному насилию со стороны Шина, пишет National Enquirer. Об этом, по словам Фельдмана, рассказал ему Хейм.

​Сам Кори Хейм умер в 2010 году в возрасте 38 лет.

В ноябре 2016 года Чарли Шин объявил о том, что он ВИЧ-инфицирован. Диагноз ему поставили за четыре года до того, как он решил об этом рассказать. Актер заверил, что совершенно точно осознанно не передавал болезнь другим людям, однако признал, что уже после того, как ему начали ставить диагноз, у него был незащищенный секс с двумя людьми.

В апреле 2016 года Шин стал фигурантом уголовного дела. Издание Los Angeles Times отмечало, что в правоохранительные органы поступило заявление об угрозах со стороны актера.

Теги: Чарли Шин , Кори Хейм
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