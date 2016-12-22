Появилось видео горящей на МКАД «Газели» на юго-востоке столицы. Запись опубликована в сообществе «ВКонтакте» «Люблино RACING».

Видео: Люблино RACING / ВКонтакте

На видео видно, что кабина малотоннажного грузовика, остановившегося на внутренней стороне МКАД, объята пламенем. Вокруг автомобиля находятся пожарные.

Ранее сообщалось, что из-за самовозгорания «Газели» в районе 23-го км МКАД на юго-востоке Москвы было ограничено движение по кольцевой магистрали. Как рассказали РБК в пресс-службе ГИБДД, движение по внутренней стороне автодороги идет только по двум полосам. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор протянулся от поселка им. Ленина до ТК «Садовод». Скорость движения по внутренней стороне МКАД составляет около 7 км/ч.