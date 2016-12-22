Тиллерсон заявил об отсутствии решения по второй встрече Путина и Трампа

Возможная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме на саммите АТЭС пока обсуждается, заявил в Пекине госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отметил госсекретарь, главы государств имеют обширный перечень «трудных областей» для обсуждения на двусторонней встрече. В то же время Тиллерсон выразил сомнение в том, что подходящий момент для дискуссии по этим темам уже наступил. «Окончательного решения по этому вопросу [встречи Путина и Трампа] пока не достигнуто», — заключил госсекретарь.

В то же время накануне советник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп должны встретиться 10 ноября во вьетнамском Дананге.

Дональд Трамп 5 ноября, в ходе подготовки к большому азиатскому турне, заявил, что надеется встретиться с Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов обозначил возможные темы дискуссий двух президентов: сирийское урегулирование и ситуация вокруг КНДР.

8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российского президента встретиться с Трампом во Вьетнаме. В тот же день замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что центральной проблемой, которую обсудят на возможной встрече, станет ситуация на Корейском полуострове.



