Boeing подписал контракт с Китаем на $37 млрд в ходе визита Трампа

Boeing поставит в Китай 300 самолетов на сумму $37 млрд — соответствующий контракт был подписан в Пекине между американской компанией и китайской государственной China Aviation Suppliers Holding Company (CASC) в присутствии президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, сообщается на сайте Boeing.
По словам главы Boeing Commercial Airplanes Кевина Макалистера, Китай является для Boeing одним из ключевых партнеров и ценным клиентом. В рамках контракта компания поставит Китаю 260 узкофюзеляжных и 40 широкофюзеляжных самолетов.
Всего в ходе визита Трампа в Китай были подписаны контракты на общую сумму $250 млрд.
В июле Китай в ходе визита Си Цзиньпина в Берлин договорился о поставках 140 самолетов A320 и A350 производства Airbus за $22 млрд.
Согласно сентябрьскому прогнозу Boeing, в ближайшие 20 лет спрос на авиасообщение в Китае существенно вырастет — стране понадобится 7240 новых самолетов (это может обойтись ей в $1,1 трлн). Крупнейшие государственные авиаперевозчики Китая (Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines) планируют до 2020 года закупить более 600 новых самолетов.