Boeing подписал контракт с Китаем на $37 млрд в ходе визита Трампа

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В Совфеде ответили на возможное ограничение российского контента в США

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Курс евро на 10 ноября

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Курс доллара на 10 ноября

USD ЦБ: 59,25 (+0)

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