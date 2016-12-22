Пушков назвал условия невозможности работы в «нормандском формате»

На заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации ее председатель, сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае разрыва дипломатических отношений между Москвой и Киевом «нормандский формат» переговоров станет невозможным. «Переговоры с Порошенко в рамках «нормандского формата» невозможны, если разорваны отношения», — сказал сенатор. Об этом сообщает корреспондент РБК.

​Дискуссия о возможности разрыва Киевом дипломатических отношений с Россией возобновилась после того, как депутат украинского парламента Иван Винник сообщил «Коммерсанту», что подготовил необходимую для этого поправку в закон об особенностях управления на территориях Донбасса, которые Киев временно не контролирует.

Поправка будет включена в текст законопроекта ко второму чтению. Дата рассмотрения законопроекта пока не назначена.

​Заседание комиссии под председательством Пушкова прошло 9 ноября в Совете Федерации. Участники обсуждали «атаки и давление на российские СМИ в США и возможные шаги российской стороны».

На заседании генеральный директор телеканала RT Алексей Николов заявил, что канал до сих пор не зарегистрирован в США как иностранный агент.

Пушков заявил, что в качестве ответа на действия против российских СМИ в США Россия ​могла бы лишить наиболее критически настроенные к России американские СМИ доступа к носителям официальной информации в России, а также отказывать им в аккредитации на крупные события и интервью.