Сечину направили повестку о вызове в суд по делу Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы направил в «Роснефть» повестку о вызове главы компании Игоря Сечина свидетелем по делу обвиняемого в коррупции экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
«Накануне [8 ноября] повестки были направлены всем свидетелям, ходатайства о вызове которых были удовлетворены судом», — сообщила пресс-секретарь. Она уточнила, что всех четырех свидетелей — Игоря Сечина, первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера, сотрудника ФСБ Александра Калиниченко и замдиректора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Ивана Безменова — вызвали на 13 ноября.
О вызове Игоря Сечина на заседании 8 ноября просил прокурор Борис Непорожный. Суд ходатайство обвинения удовлетворил, также вызов главы «Роснефти» на допрос поддержала защита.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев вызов Сечина тогда комментировать отказался. «Получим повестку — будем говорить», — сказал он.
В августе пресс-секретарь «Роснефти» утверждал, что Сечин готов прийти в суд, если его вызовут в качестве свидетеля. При этом он отмечал, что необходимо учесть плотный график главы «Роснефти».
Сечин принял участие в операции по задержанию Улюкаева в ноябре прошлого года. Он пригласил главу Минэкономразвития на встречу в офис «Роснефти». Там Улюкаеву, предположительно, передали сумку, в которой находились помеченные следователями купюры. Улюкаева задержали после того, как он покинул офис компании.
Экс-министр экономического развития обвиняется в вымогательстве у Сечина взятки в размере $2 млн за благоприятную оценку покупки «Башнефти». По версии следствия, Улюкаев вымогал деньги в индийском Гоа во время саммита БРИКС, который прошел в октябре 2016 года.