После ДТП с автобусом под Ярославлем возбудили второе дело

Управление Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области возбудило второе уголовное дело после ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали 16 детей и погиб водитель. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщили РБК в управлении МЧС по Ярославской области, грузовик, врезавшийся в автобус с детьми на трассе М-8, имеет номера Вологодской области. «У него в номерах 35-й регион. Это был негруженый самосвал», — сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что 9 ноября будет решаться вопрос о выписке 16 госпитализированных детей. Еще 22 человека, которые ранее были размещены в гостинице в Ярославле, будут доставлены в Москву, а оттуда поездом в Екатеринбург.

Ранее 9 ноября полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Кроме того, был задержан водитель грузовика.

Видео: Ruptly

Авария произошла 8 ноября на 188-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры», возле села Деболовское. Экскурсионный автобус туристического агентства «Яроблтур» с 38 детьми и пятью взрослыми попал в ДТП с полуприцепом. В результате ДТП пострадали 16 детей, они были госпитализированы. Водитель автобуса получил серьезные травмы и умер в больнице.

Автобус совершал экскурсионный тур по «Золотому кольцу» и следовал из Москвы в Ярославль, а сами дети были из Екатеринбурга.