«ВымпелКом» вновь увеличил выручку и абонентскую базу

Выручка «ВымпелКома» (оказывает услуги сотовой связи под брендом «Билайн») в третьем квартале выросла на 2,9% и составила 72,559 млрд руб. Об этом говорится в отчете холдинга VEON Ltd. (есть у РБК), владеющего 100% «ВымпелКома». Выручка от основного для «ВымпелКома» бизнеса мобильной связи выросла на 5,7%, до 62,417 млрд руб. Оба показателя не росли с первого квартала 2016 года и начали показывать положительную динамику лишь во втором квартале этого года.

Абонентская база «ВымпелКома» в третьем квартале составила 58,8 млн клиентов, что на 0,7% больше, чем год назад. Этот показатель также растет второй квартал подряд.

Выручка VEON выросла на 4% и составила $2,456 млрд. В первую очередь на показатель повлияли темпы роста российского бизнеса в долларовом выражении (в пересчете на эту валюту выручка «ВымпелКома» выросла в третьем квартале на 12,7%). Показатель EBITDA увеличился на 16,4%, до $1,042 млрд. Чистая прибыль компании составила $125 млн, снизившись на 72% по сравнению с аналогичным показателем в 2016 году. Чистый долг вырос на 26,9%, до $8,672 млрд. Общее количество абонентов сотовой связи VEON выросло на 1,3%, до 240,1 млн клиентов.

Основным владельцем VEON является LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, которой принадлежит 47,9% компании. Еще 14,6% владеет норвежская Telenor, 29,2% торгуются на NASDAQ и амстердамской фондовой бирже, 8,3% переданы штихтингу.

Основные конкуренты «ВымпелКома» пока не представили свои результаты за третий квартал.