Правительство утвердило сроки проведения Всероссийской переписи населения

Следующая Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещенном на сайте кабмина.

Данное решение принято по итогам посвященного переписи совещания правительства, которое прошло в середине июля, а также во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения».

«Моментом, на который осуществляется сбор сведений о населении и его учет, является 0 часов 1 октября 2020 года», — говорится в документе.

Кроме того, для «отработки методологических, организационных и технологических вопросов проведения, сбора сведений подведения итогов» в 2018 году состоится пробная перепись. Мероприятие пройдет с 1 по 31 октября 2018 года и охватит примерно 550 тыс. человек.

В конце июня Росстат оценил расходы на организацию и проведение переписи 2020 года в 50 млрд руб. По словам руководителя Росстата Александра Суринова, для проведения переписи «все готово», а вопрос остается только за финансированием. В частности, это касается внедрения новых методик опроса — через интернет.

Возможность опроса граждан России в рамках переписи в интернете одобрил президент Владимир Путин в марте 2017 года.

Последняя Всероссийская перепись населения прошла с 1 апреля по 20 декабря 2010 года. Согласно ее данным, в России на тот момент проживали 141,9 млн человек.