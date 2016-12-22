Трамп заявил Си Цзиньпину о возможности решения проблемы КНДР

Проблему ядерной программы Северной Кореи можно решить, заявил президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Я верю, что решение есть, так же, как верите в это вы», — сказал американский президент председателю КНР Си Цзиньпину.

В ответ китайский лидер отметил, что отношения между КНР и США находятся «на новой стартовой точке».

Президент США Дональд Трамп прибыл в Китай 8 ноября в рамках крупнейшего для главы американского государства за 25 лет азиатского турне. До этого он посетил Японию и Южную Корею. В рамках встречи с китайским руководством, в частности с председателем Си Цзиньпином, Трамп обсудит вопросы безопасности в регионе, в первую очередь северокорейскую проблему, двусторонние экономические и торговые отношения. В частности, переговоры коснутся китайских инвестиций в американскую экономику, например, вложений в модернизацию мощностей нефтеналивных терминалов на берегу Мексиканского залива и нефтепровод до этих хранилищ от месторождений в южном Техасе.

Как сообщалось ранее, вместе с Трампом в США прибыли представители руководства крупнейших американских компаний, часть из которых уже ведет экономическую деятельность в стране, часть — ведет переговоры об этом с Пекином. В их числе такие компании, как General Electric, Honeywell International, Westinghouse Electric, Alaska Gasline Development, Boeing, Qualcomm и другие.

После окончания визита в Пекин Трамп направится на саммит АТЭС во вьетнамском Дананге, где, как сообщалось ранее, встретится с президентом России Владимиром Путиным 10–11 ноября.

Саммит АТЭС во Вьетнаме проходит с 6 по 11 ноября.