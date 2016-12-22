Собчак рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям

Ксения Собчак заявила, что именно Россия несет ответственность за ухудшение отношений на международной арене. Антироссийские санкции она поддерживает, но не те, от которых страдают простые россияне

Ксения Собчак (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России, озвучила свою позицию по антироссийским санкциям. Свое заявление Собчак сделала в интервью телеканалу CNN.

В ответ на вопрос ведущей о том, какова будет ее грядущая повестка по поводу внешней политики, Собчак сказала, что считает Россию ответственной за «те ужасные международные отношения, которые у нас сложились».

«Мы нарушили международное право. Крым — украинский с точки зрения международного права», — сказала она. При этом Собчак отметила, что в вопросе санкций следует отличать российские власти и простых граждан. Она отметила, что поддерживает те санкции, которые введены против российского руководства.

Простые россияне, по ее словам, страдать от санкций не должны. В качестве примера Собчак привела студентов, которые не могут получить американскую визу. «Это несправедливо по отношению к ним», — добавила Собчак.

Свою позицию по Крыму Собчак официально озвучила 24 октября на своей первой пресс-конференции, заявив, что «с точки зрения международного права Крым — украинский». Позже она призвала провести новый референдум на полуострове.