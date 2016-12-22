Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках легионеллеза в Европе

Роспотребнадзор сообщил о вспышках заболеваний легионеллезом в Испании и Португалии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным органов здравоохранения испанского острова Майорка, с середины сентября по первую декаду октября 2017 года было зарегистрировано более 13 случаев заражения легионеллезом среди туристов. Возбудитель инфекции был найден в пробах окружающей среды в одном из отелей Майорки. Один из заразившихся туристов, гражданин Великобритании, впоследствии скончался.

Министерство здравоохранения Португалии также подтвердило факт вспышки легионеллеза в одной из больниц Лиссабона. Заболевание было выявлено у 26 пациентов и двух медиков. Отмечается, что это самая крупная вспышка легионеллеза в Португалии за последние годы. По предварительным данным, инфекция стало распространяться из-за проблем с водоснабжением больницы.

В Роспотребнадзоре призвали российских туристов принять к сведению эти данные при планировании поездок. Легионеллез – острая инфекционная болезнь, характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Микробы легионеллы присутствуют в таких водных системах как души, кондиционеры и фонтаны. Инкубационный период составляет от 2 до 10 дней. Подчеркивается, что заболевание не передается от человека к человеку.