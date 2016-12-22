ООН предупредил о «миллионных жертвах» в случае дальнейшей блокады Йемена

Блокада Йемена аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией приведет к самому массовому голоду за последние десятилетия и приведет к миллионам жертв. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок после закрытого совещания Совбеза ООН, сообщает Reuters.

По его словам, генсек ООН Антонио Гутерриш вместе с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром призвал к немедленному возобновлению передачи гуманитарных грузов для жителей Йемена.

«Члены Совета Безопасности подчеркнули важность сохранения доступа ко всем портам и аэропортам Йемена, включая порт Ходейда, для гуманитарной поддержки и других поставок», — заявил посол Италии в ООН Себастьяно Карди.

Коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией 6 ноября закрыла воздушные и морские порты в Йемене. Меры были приняты после того, как возле Эр-Рияда была сбита баллистическая ракета. В результате инцидента никто не пострадал. Президент США Дональд Трамп обвинил в ракетном ударе по Эр-Рияду Иран. Повстанцы-хуситы в Йемене также запускали ракету по области Джизан на юго-западе Саудовской Аравии 10 октября.

Гражданская война в Йемене между правительственной армией и повстанцами-хуситами идет с 2014 года. Аравийская коалиция вошла на территорию Йемена в 2015 году и поддержала войска республики. В свою очередь, Иран выступает на стороне повстанцев.