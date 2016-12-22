В Колумбии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Полиция Колумбии изъяла у наркоторговцев рекордную партию кокаина весом в 12 т, она является крупнейшей в истории республики. Об этом заявил президент страны Хуан Мануэль Сантос, который посетил место событий, сообщает RCN.

В спецоперации под названием «Агамемнон-2» принимали участие 400 сотрудников полиции. Партии наркотиков были спрятаны на четырех банановых фермах в департаменте Антьокия на северо-западе Колумбии. Туда кокаин свозили наркоторговцы из десяти регионов Колумбии.

Однако, по данным полиции, партия наркотиков в конечном счете принадлежала одной из крупных колумбийских банд «Клан залива» под предводительством Дарио Антонио Усуге по кличке Отониэль. Власти Колумбии считают банду одной из наиболее опасных преступных группировок страны. Члены банды занимаются вымогательствами и торговлей наркотиками.