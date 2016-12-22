В Раде заявили о несогласии Порошенко разорвать отношения с Россией

Президент Украины Петр Порошенко выступил против разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник в эфире телеканала «Прямой».

«Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностью», — заявил Винник.

Ранее депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук сообщил, что в раду внесли поправку о разрыве дипотношений с Россией на три месяца. «На самом деле такая ​​поправка действительно была подана, и господин Винник комментировал, что он соглашается с этой поправкой, это его личная позиция», — заявлял Тетерук.

По словам нардепа, поправку следует рассматривать без «эмоциональной составляющей», а с «холодной позиции политиков». По данным источников газеты «Коммерсантъ», инициатором включения такого пункта в законопроект был сам Винник.

В случае принятия поправки российские дипмиссии на Украине и украинские посольства в России будут закрыты. Винник в беседе с РБК уточнил, что поправка должна «напомнить правительству» о том, что нельзя признать Россию агрессором и при этом сохранять с ней дипломатические отношения.

Депутат фракции «Батькивщина» Сергей Соболев напомнил, что в законопроекте ннт нормы о разрыве двусторонних отношений. В Кремле заявили, что разрыв дипломатических связей нанесет урон интересам не только россиян, но и украинцев.