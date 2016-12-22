Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,49 59,10 EUR Нал. 69,00 68,44 USD Бирж. 59,23 -0,14 EUR Бирж. 68,67 -0,13 USD ЦБ. 59,25 +0,79 EUR ЦБ. 68,70 +0,94 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7416,02 -51,98 ММВБ 2163,01 +0,35% РТС 1150,36 +0,29% Brent 63,49 -0,08% DJIA 23563,36 +0,03% Nasdaq 6789,12 +0,32% FTSE 7529,72 +0,22%
В Раде заявили о несогласии Порошенко разорвать отношения с Россией
Лента новостей
Путин рассказал о национальном приоритете России XXI века 02:15, Политика МИД Сербии вызвал своего посла на Украине из-за «украинских наемников» 02:14, Политика СМИ узнали о просьбе Минюста США к Time Warner о продаже CNN 02:00, Бизнес МВД завело уголовное дело после ДТП с автобусом под Ярославлем 01:19, Общество WADA ответило на расследование СКР по допинговому скандалу 01:10, Политика СМИ узнали о продаже принцем аль-Валидом доли в 21st Century Fox 01:02, Бизнес Курс биткоина обновил рекорд и превысил $7,8 тыс. 00:32, Технологии и медиа ВЦИОМ зафиксировал рекордное доверие россиян к полиции 00:06, Политика Власти раскрыли расходы на первое за шесть лет повышение выплат военным 00:01, Экономика Вне прослушки: почему Роскомнадзор и ФСБ судятся с операторами связи 00:01, Технологии и медиа ФАС не признала «Ритуал» монополистом на столичном рынке похоронных услуг 00:00, Политика Войска Асада и союзники отбили «последний оплот ИГ» в Сирии 08 ноя, 23:57, Политика В МЧС предупредили о густом тумане в Москве 08 ноя, 23:52, Общество Отношения сокращаются: как портились связи России и США при Трампе 08 ноя, 23:37, Политика СК начал проверку после ДТП с фурой и автобусом под Ярославлем 08 ноя, 23:30, Общество Максакова предпочла благотворительному фонду поход в оперу 08 ноя, 23:16, Общество Второй за неделю британский министр подал в отставку 08 ноя, 22:56, Политика ЦБ ужесточит условия работы в России иностранных платежных систем 08 ноя, 22:51, Финансы Посол США приехал в МИД России на две встречи 08 ноя, 22:24, Политика Дума предложила разрешить выдачу преступных доходов иностранцев за рубеж 08 ноя, 22:15, Политика Лионель Месси дал обещание на случай победы на ЧМ-2018 08 ноя, 22:14, Спорт Суд арестовал недвижимость сына главы МВД Украины по «делу рюкзаков» 08 ноя, 22:09, Общество Бывший вице-губернатор Петербурга признался в хищениях на «Зенит-Арене» 08 ноя, 22:07, Общество Генподрядчик стадиона к ЧМ-2018 в Самаре заявил о хищении 2,5 млрд руб. 08 ноя, 22:02, Финансы СМИ сообщили о наступлении сирийской армии на «последний оплот ИГ» 08 ноя, 21:29, Политика ФАС вмешалась в сделку по созданию крупнейшего в мире производителя ГМО 08 ноя, 21:27, Бизнес Спортсмены рассказали об употреблении допингового «коктейля Родченкова» 08 ноя, 21:23, Общество Дума одобрила в первом чтении повышение МРОТ до прожиточного минимума 08 ноя, 21:10, Общество
В Раде заявили о несогласии Порошенко разорвать отношения с Россией
Политика, 03:01
0
В Раде заявили о несогласии Порошенко разорвать отношения с Россией

Президент Украины Петр Порошенко выступил против разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник в эфире телеканала «Прямой».

«Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностью», — заявил Винник.

Ранее депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук сообщил, что в раду внесли поправку о разрыве дипотношений с Россией на три месяца. «На самом деле такая ​​поправка действительно была подана, и господин Винник комментировал, что он соглашается с этой поправкой, это его личная позиция», — заявлял Тетерук.

По словам нардепа, поправку следует рассматривать без «эмоциональной составляющей», а с «холодной позиции политиков». По данным источников газеты «Коммерсантъ», инициатором включения такого пункта в законопроект был сам Винник.

В случае принятия поправки российские дипмиссии на Украине и украинские посольства в России будут закрыты. Винник в беседе с РБК уточнил, что поправка должна «напомнить правительству» о том, что нельзя признать Россию агрессором и при этом сохранять с ней дипломатические отношения.

Депутат фракции «Батькивщина» Сергей Соболев напомнил, что в законопроекте ннт нормы о разрыве двусторонних отношений. В Кремле заявили, что разрыв дипломатических связей нанесет урон интересам не только россиян, но и украинцев.

Теги: Россия , Украина , Петр Порошенко , разрыв дипотношений , Верховная Рада
Главное
WADA ответило на расследование СКР по допинговому скандалу Политика
Материалы по теме
В Раду внесли предложение разорвать отношения с Россией за три месяца Политика
В Совфеде ответили на предложение Рады разорвать дипотношения с Россией Политика
Депутат Рады объяснил свою идею о разрыве дипотношений с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку