МИД Сербии вызвал своего посла на Украине из-за «украинских наемников»

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич вызвал сербского посла на Украине Раде Булатовича для консультаций и обсуждения дальнейших отношений с Киевом, а также напомнил об «украинских наемниках» в Хорватии. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Сербии.

В ведомстве напомнили, что Сербия неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины. В то же время, Дачич подчеркнул, что МИДу «хорошо известно» о преступлениях «украинских наемников», совершенных вместе с хорватскими силами против сербского народа в Хорватии. В МИДе добавили, что «Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала» действия наемников и сил Хорватии.

Однако в сербском МИД отметили, что Белград по-прежнему привержен к установлению дружественных отношений с Киевом «на принципах взаимного уважения».

МИД Украины 3 ноября вызвал своего посла в Сербии Александра Александровича из-за недовольства его работой со стороны Белграда. Как сообщал глава МИД Украины Павел Климкин, он обсудит с Александровичем «соблюдение международного права во избежание использования граждан Сербии в качестве наемников».