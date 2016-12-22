Максакова предпочла благотворительному фонду поход в оперу

Вдова убитого в Киеве депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова не знала о намерении Минюста России закрыть ее благотворительный фонд. Об этом она сообщила РБК.

«Дело в том, что у меня нет возможности находиться в России, поэтому я не знаю, что происходит в астраханском фонде. Я иду на 150-летие Национальной оперы Украины, а что там будут делать с моим фондом, мне даже неинтересно», — сказала Максакова.

Ранее стало известно, что Кировский районный суд Астрахани 15 ноября начнет подготовку дела по иску Минюста к региональному благотворительному фонду «Марии Максаковой-Игенбергс». Об этом сообщается на сайте суда.

Иск поступил в суд 24 октября и был принят к рассмотрению 27 октября. В карточке дела указывается, что иск подан с целью ликвидации и исключения данных фонда их единого государственного реестра юрлиц.

Фонд Максаковой-Игенбергс был создан в 2010 году для содействия талантливым детям и молодежи, развития профессионального и самодеятельного искусства в Астрахани. Максакова и Вороненков покинули Россию в октябре 2016 года и уехали на Украину, где получили гражданство.

Депутата убил 23 марта в центре Киева бывший боец украинского добровольческого батальона в Донбассе Павел Паршов. По словам Максаковой, заказчиком убийства ее мужа является бизнесмен Владимир Тюрин, бывший в с ней отношениях более десяти лет назад.

Против депутата в России завели уголовные дела по ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 170.1 (организация фальсификации государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество). Его подозревали в махинациях с недвижимостью на $1,2 млн и 6,4 млн руб. Имущество Вороненкова в России арестовали 1 августа 2017 года. В середине октября Следственный комитет России постановил вернуть Максаковой принадлежащие ей ювелирные изделия и часы, на которые наложили арест.