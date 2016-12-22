Посол США приехал в МИД России на две встречи

Посол США в России Джон Хантсман приехал в МИД на две встречи: с замминистра иностранных дел Геннадием Гатиловым и со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилом Богдановым. Об этом говорится на сайте МИД.

Обе встречи состоялись по инициативе американского посла.

В ходе своей встречи Хантсман и Гатилов обсудили взаимодействие Москвы и Вашингтона в ООН «с упором на необходимость противодействия терроризму». Дипломаты вновь затронули и политическое урегулирование открытых конфликтов, в частности в Сирии, на востоке Украины и Корейском полуострове.

На переговорах американского посла со спецпредставителем президента Богдановым обсуждался межсирийский переговорный процесс. Российская сторона традиционно заявила о безальтернативности политического урегулирования конфликта на основании резолюции Совбеза ООН (от 2015 года) и отметила важность переговоров по Сирии в Астане.

В начале ноября Джон Хантсман встретился с главой Минобороны Сергеем Шойгу. «В ходе состоявшейся беседы Сергей Шойгу и Джон Хантсман обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также актуальным вопросам международной безопасности», — говорилось в релизе военного ведомства.

Новый посол США Джон Хантсман прибыл в Москву в начале октября. Он отмечал, что своей главной задачей считает восстановление доверия между Россией и США, признав отношения между странами «самыми сложными в мире».