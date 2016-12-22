СМИ сообщили о наступлении сирийской армии на «последний оплот ИГ»

Сирийская армия и союзные силы замкнули кольцо вокруг города Абу-Кемаль — «последнего оплота» в стране группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает иранская телевизионная сеть Al-Alam. По данным телеканала, военнослужащие начали наступление на террористов. Такую же информацию передал телеканал Al-Arabiya со ссылкой на ассоциированный с ливанской шиитской группировкой «Хезболла» телеканал Al-Manar.

Город Абу-Кемаль — это крупный населенный пункт в Сирии, находящийся под контролем боевиков ИГ. Он расположен на границе с Ираком. На него с севера и запада наступают сирийское военные, а также курдские формирования. С другой стороны границы наступление на позиции ИГ развивает армия Ирака.

4 ноября Минобороны отчитывалось о нанесении авиаударов близ Абу-Кемаля по боевикам «Исламского государства». Кроме того, российские военные запустили по объектам террористов ракеты с подлодки «Колпино».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии 3 ноября сообщил о «полном освобождении» города Дейр-эз-Зор правительственными войсками и их союзниками. Подтверждений этой информации нет. Полевой командир одной из группировок — союзников сирийских военных — сообщил агентству Reuters, что группы боевиков «Исламского государства» все еще находятся в городе.