На рынке на севере Москвы произошел пожар

На Дегунинском рынке, расположенном на улице Дубнинской на севере Москвы, произошел пожар. С рынка эвакуировали 150 человек, сообщили РБК в пресс-службе московского главка МЧС.





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Пожар был локализован в 18:39 и ликвидирован в 19:18, заявили в МЧС. «Пострадавших нет. Эвакуировано 150 человек, площадь возгорания составила 450 кв. м», — заявили в пресс-службе.

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Ранее в среду в Москве также загорелся один из объектов Службы внешней разведки, расположенных в Ясеневе. Источник РБК в МЧС сообщил, что из-за пожара отключили электричество, из-за этого перестала работать система пожаротушения.

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Пожар в СВР потушили, официальный представитель разведслужбы Сергей Иванов сообщил РБК, что жертв и пострадавших в результате возгорания нет.