Роскомнадзор заблокировал «зеркало» онлайн-кинотеатра за «Твин Пикс»

Роскомнадзор заблокировал «зеркало» онлайн-кинотеатра hdrezka, показывавшего в нарушение авторских прав третий сезон сериала «Твин Пикс», говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению Роскомнадзора, «зеркало» сайта заблокировано по решению Мосгорсуда на основании жалобы ООО «А Сериал» (компании принадлежит сервис Amediateka, позволяющий смотреть фильмы и сериалы в интернете). Сайт hdrezka ранее уже был заблокирован по той же причине. Как пояснили в ведомстве, провайдер хостинга и администрация ресурса не прореагировали на просьбу Роскомнадзора удалить информацию, размещенную на сайте онлайн-кинотеатра в нарушение авторских прав.

На «зеркале» этого онлайн-кинотеатра также незаконно был размещен седьмой сезон сериала «Хорошая жена».

«Антипиратский закон» (187-ФЗ), по которому блокируются сайты с пиратским контентом, приняли в России в 2013 году. В марте 2016 года Роскомнадзор предложил приравнивать к пиратским сайтам их «зеркала». Соответствующие поправки были утверждены президентом Владимиром Путиным в июле. С 1 октября они вступили в действие.