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Китайские инвесторы передумали вкладывать $1 млрд в Paramount
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Китайские инвесторы передумали вкладывать $1 млрд в Paramount
Бизнес, 17:19
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Китайские инвесторы передумали вкладывать $1 млрд в Paramount

Китайская компания Huahua Media отказалась от планов инвестировать в американскую киностудию Paramount Pictures. Причиной стало ужесточения китайского законодательства, касающегося зарубежных инвестиций, цитирует Reuters заявление киностудии.

Об инвестициях компании договорились в январе. По условиям соглашения американская киностудия должна получить от китайских инвесторов $1 млрд в течение трех лет. Китайские инвестиции должны были покрывать как минимум 25% стоимости новых фильмов киностудии.

Huahua Media сотрудничала с Paramount при производстве нескольких фильмов (среди них — «Трансформеры: Эпоха истребления» и «Стартрек: Бесконечность»).

Китайские регуляторы в соответствии с новыми правилами будут тщательно проверять «нерациональные инвестиции», в первую очередь те, что касаются спорта, недвижимости и индустрии развлечений, пишет Reuters.

В 2017 году китайский конгломерат Dalian Wanda (принадлежит миллиардеру Ван Цзяньлиню) уже отменил сделку по приобретению американской развлекательной компании Dick Clark Production за $1 млрд. Эта же китайская компания планировала купить 49% в Paramount, однако сделка не состоялась из-за несогласия владельца Paramount, медиаконгломерата Viacom.

Теги: Paramount Pictures
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